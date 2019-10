Armando Ricci spiega “Come valorizzare la Liguria con una comunicazione efficace”

Giovedì 10 ottobre alle ore 18 alla Libreria Ubik, in corso Italia 116R, a Savona Armando Ricci, formatore e autore del recente manuale “PowerPoint 2016 – Viaggi in Liguria. Presentazioni di effetto per valorizzare un territorio”, spiegherà “Come valorizzare il territorio ligure attraverso una comunicazione efficace”.

Avere buone idee è fondamentale ma non è tutto. Le buone idee occorre sapere come presentarle e apprendere a farlo nel modo migliore possibile. Quale che sia il nostro campo (il business, la scuola, l’università, etc.) PowerPoint ci aiuta a coinvolgere i nostri ascoltatori con presentazioni accattivanti e riuscite.

Prendendo spunto dalla varietà di prodotti e bellezze della Liguria, eletta quale “banco di prova”, il manuale di Armando Ricci fornisce risposte pratiche e immediate per la comunicazione e la valorizzazione del territorio ed è quindi rivolto ai comunicatori professionisti od occasionali che debbono cimentarsi con il vario e ormai immancabile campo della comunicazione efficace. Lo fa passo dopo passo, secondo lo stile cui l’autore ci ha abituati con molti esempi già pronti all’uso e utili in particolare al comunicatore turistico.

Oltre ad Armando Ricci interverrà la docente di Lingua inglese Lina Bortolai. Coordinerà l’editore e giornalista Stefano Termanini.