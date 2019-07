Arianna Porcelli Safonov in “Riding tristocomico” al Teatro Vacca

Mercoledì 3 luglio alle ore 21:30 il Teatro “Carlo Vacca” di Peagna ospita il secondo appuntamento del Festival dei Monologhisti con la scrittrice, monologhista e blogger Arianna Porcelli Safonov.

Arianna Porcelli Safonov nasce a Roma da papà russo e mamma milanese ed è laureata in Lettere e Filosofia con indirizzo storia del costume. Dal 2008 al 2010 studia teatro contemporaneo a Roma, poi parte per Madrid dove resta tre anni, lavorando alla conduzione di un programma tv, studiando improvvisazione comica e strutturando il blog di Madame Pipì. Nel 2014 rientra in Italia, pubblica il suo primo libro per Fazi Editore, “Fottuta campagna”, frutto umoristico dell’esperienza che sta facendo in solitaria sulle colline pavesi.

Dal 2015 è in tour con diversi progetti di comicità sociale per ripristinare il pensiero critico nella comicità italiana, come Piaghe e il Rìding Tristocomico: 90 m’ di lettura, interpretazione e interazione informale con il pubblico, attraverso una selezione di racconti sempre diversi, tratti dal suo blog e dai libri pubblicati. Le sue letture acquisiscono gli abiti lessicali di una stand-up comedy elegante e ricercata.

Arianna prende a schiaffi il pubblico tentando la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente. Chi ascolta è trascinato a forza all’interno di quel mondo misterioso e rivoluzionario che è il ragionamento. Sul palco, in solitaria, la Safonov miscela grammatica ricercata ad atmosfere quotidiane inquietanti e paradossali denunciando i mali dell’epoca contemporanea, come fossero malattie.

Rìding Tristocomico è un progetto comico con la missione è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che sveglino le menti italiane dalla mondezza mediatica, politica e culturale che le sovrasta. La risata provocata dai monologhi tristocomici è la risata di chi ha ripreso a ragionare e arriva inaspettata, come uno schiaffo. Il Rìding Tristocomico vuole far tornare la speranza anche al pubblico più scettico, anche a coloro che pensano di avere solo due possibilità: la fuga del cervello o la fuga sul divano di casa, in questo loro piccolo, delizioso, paese che ha declassato il pensiero libero e critico, senza possibilità di resurrezione.