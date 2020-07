“Arcipelago”: il Balletto Teatro di Torino ai Chiostri Santa Caterina

Finale Ligure. Sabato 1 agosto alle ore 21:15 ai Chiostri Santa Caterina il Balletto Teatro di Torino presenta lo spettacolo “Arcipelago”, che ha come sound concept e drammaturgia musicale le note del musicista Giorgio Li Calzi, con il quale da anni il BTT collabora e si relaziona, e la struttura coreografica a cura dei danzatori Lisa Mariani, Nadja Guesewell, Viola Scaglione, Hillel Perlman ed Emanuele Piras.

“Arcipelago” nasce dal contributo video creato dalla compagnia nel periodo di lockdown e dall’idea di ricreare un arcipelago metaforico dove i danzatori si muovono come isole distanti, irregolari e diverse per natura ma assolutamente affini e unite dallo stesso mare. Un’unità che nasce e vive in sinergia con lo stesso territorio. Il video è stato selezionata dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea – CRT attraverso la call #RaccontoPlurale.

“La pandemia ci ha portato alla realizzazione di questo video – spiegano gli autori – È il modo più efficace per continuare a stare insieme, condividere, fiorire nei nostri piccoli spazi abitativi. ‘Arcipelago’ è discussione, comunione di corpi, come una protesta silenziosa, poetica e collettiva. Nasce così l’esigenza di tradurre il video in forma di spettacolo, interpretando, documentando e raccontando, secondo il nostro linguaggio, la circostanza in cui viviamo, l’esperienza individuale e collettiva di questo periodo di emergenza e di crisi contraddistinto dall’isolamento e dal distanziamento sociale”.

Il BTT Balletto Teatro di Torino nasce nel 1979, attorno alla figura di Loredana Furno cui si affianca dal 2017 Viola Scaglione che, con il suo approccio inclusivo come Direttrice della Compagnia, continua l’impegno per la danza a livello locale ed internazionale. L’intenso lavoro di ricerca e innovazione artistica condotto con importanti autori, coreografi e danzatori provenienti da tutto il mondo, permette di ascrivere il BTT tra le compagnie italiane di maggior rilievo.