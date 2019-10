Archeologia Informatica e Videogiochi in biblioteca

L’idea è di percorrere un po’ la storia dell’informatica personale sia documentandola sia nella pratica utilizzando una serie di emulatori oggi disponibili su computer. L’attenzione sarà verso emulatori liberi, in particolare su quelli che girano nativamente o mediante wine su GNU+Linux (accenneremo ad esempio a WinUAE ma non lo utilizzeremo in prima persona).

Inoltre presenteremo Raspberry come base per il retrocomputing, considerando anche l’eventuale possibilità di sostituirlo a schede originali non funzionanti all’interno dei vecchi case. Non verrà trascurato comunque l’aspetto “legale” che riguarda ROM e videogiochi.

Ad esempio presenteremo Amiga Forever come opportunità legale di emulare Amiga e non saranno dimenticati progetti come AROS e HAIKU. In ultimo ma non ultimo le avventure testuali in Inform di Marco Vallarino, che ricordano gli albori dei giochi al computer.