“Arabesque” – Riccardo Farolfi e Sergio Grazzini a “I Mercoledi di Pozzo Garitta”

Mercoledì 21 agosto alle ore 21 nella “bomboniera” di Pozzo Garitta (in caso di maltempo all’interno del Circolo degli Artisti) in Albissola Marina faremo un viaggio a ritroso nei secoli scorsi per addentrarci nel mondo della musica per danze dal ‘500 al ‘900 con “Arabesque” di Riccardo Farolfi e Sergio Grazzini.

Il progetto musicale, nato nel 2008, ha realizzato una notevole attività concertistica in numerose città italiane e presenta un variegato programma di musiche di compositori famosi che hanno introdotto nelle loro composizioni danze conosciute e popolari quali Bach, Rossini, Brahms, Ravel e Monti, in un arco di tempo storico dal ‘600 al ‘900.

Riccardo Farolfi, rinomato concertista di Bologna, ha effettuato numerose tournée in Italia e all’estero accompagnando nei loro recital importanti attori quali Arnoldo Foà, Nando Gazzolo, Riccardo Cucciolla, Raoul Grassilli.

Sergio Grazzini è stato primo contrabbasso dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna e della Filarmonica del Teatro alla Scala diretta, dal maestro Riccardo Muti. Già docente a Lucca dell’Istituto Superiore di Musica “L. Boccherini” è concertista e si è esibito in Italia e all’estero con un vasto repertorio dedicato al grande musicista e contrabbassista G. Bottesini.