“Appunti per un Viaggio a Sud” con il Trio Panamericano

Borghetto Santo Spirito. Sabato 22 agosto alle ore 21:30 all’Arena Estiva Vittoria il Trio Panamericano regalerà al pubblico un momento di affascinante intrattenimento musicale con il concerto “Appunti per un Viaggio a Sud”.

Il gruppo promosso dall’associazione musicale Brillance è composto da Elena Bacchiarello al clarinetto, Davide Nari al saxofono e Fedrico Gerini al pianoforte e il programma musicale comprenderà l’esecuzione di brani composti da R. Galliano, J.B. Singelee, A. Piazzolla, G. Samyn, R. Zegna, J.Do Bandolim, P. De Rivera.

Elena Bacchiarello nasce a Genova nel 1990 e si diploma nel 2012 presso il Conservatorio “N. Paganini” con il massimo dei voti. Prosegue con il Diploma Accademico di II Livello, specializzandosi in Musica da Camera, sotto la guida dei Maestri Massimo Conte e Massimiliano Damerini, conseguito anch’esso nel 2014 con il massimo dei voti. Durante il Compimento Superiore ha svolto l’Erasmus presso il Koninklijk Conservatorium Brussel sotto la guida del Maestro Benjamin Diltjens. È specializzata in Metodologie didattiche, pedagogia e psicologia musicale. Federico Gerini Nato a Massa (MS) nel 1981, inizia lo studio del pianoforte all’età di 9 anni.

Fin da adolescente accompagna agli studi classici la passione per la musica “extracolta”, iniziando a suonare le tastiere prima con una band di rock progressivo, i Dionysia, che proponeva pezzi originali, continuando poi con una formazione funky-disco, i Lucian, e infine con i A Quartet to Midnight, band rock-fusion, con la quale anche supporterà dal vivo il gruppo gospel Joyful Singers di Carrara.

Nel 2003 si diploma presso il Conservatorio di Musica de La Spezia col massimo dei voti e presso il CPM di Milano, partecipa all’edizione 2004 dei Seminari estivi di Siena Jazz e nel 2005 riceve una menzione al Concorso “Giovane in Jazz”, organizzato dall’Associazione “Jazz Lighthouse” di Genova, suonando poi in trio al festival estivo “Sestri Jazz 2005” e partecipando sempre in trio come ritmica residente all’edizione 2006 dello stesso concorso. Svolge attività di accompagnatore in duo (violino, flauto, cantanti lirici) e attività didattica.

Davide Nari nasce nel 1991. Ha all’attivo centinaia tra concerti solistici, di musica da camera e in produzioni orchestrali in Italia e all’estero (USA, Svizzera, Francia, Corea del Sud), collaborazioni e produzioni discografiche con importanti etichette musicali. Ottiene importanti Primi Premi in concorsi nazionali ed internazionali nelle sezioni Solisti e Musica da Camera. Ha pubblicato per le Edizioni Musicali “Eufonia” e come editore indipendente propri arrangiamenti di brani per saxofono ed è inoltre invitato regolarmente a tenere Masterclass di saxofono presso diversi Corsi di Perfezionamento.

L’evento è ad ingresso gratuito ma è obbligatorio prenotare. L’iniziativa avverrà nel rispetto del protocollo antiCovid-19, redatto dal Comune per le iniziative organizzate all’interno dell’Arena Vittoria. Per informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare l’Ufficio I.A.T. di Palazzo Elena Pietracaprina, in piazza Libertà, al numero di telefono 338 2186439.