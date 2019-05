Aperture straordinarie di Villa della Pergola

In estate a Villa della Pergola il blu del Mar Ligure si fonde con i colori dei giardini in un un’unica tavolozza di colori: è il periodo di fioritura degli Agapanti, che vanno dal bianco fino al lilla, dall’azzurro al blu e al viola inteso. Una collezione unica in Europa per vastità e importanza che conta oggi oltre 430 varietà diverse tra cui Agapanthus Africanus Hoffmanns ‘Blue’, Agapanthus ‘Bluety’ dal colore violetto, Agapanthus ‘Flore Pleno’, Agapanthus ‘Luly’, Agapanthus ‘Queen Mum’ bianco e viola, Agapanthus ‘Magnifico’ blu e viola e l’Agapanthus ‘Sylvine’ di colore viola.

Originari dell’Africa meridionale, gli Agapanti furono introdotti a Villa della Pergola alla fine dell’Ottocento dai primi proprietari inglesi. Con il recupero dei 22 mila metri quadrati del parco ad opera di Paolo Pejrone, è stata creata una vasta collezione con nuove specie, nella logica di voler conservare le caratteristiche botaniche tipiche di questo giardino inglese. La collezione di Agapanti è stata recentemente censita dalla Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana.

Anche quest’anno Villa della Pergola aderisce all’iniziativa “Appuntamento in giardino”, organizzata da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia e in programma sabato 1 e domenica 2 giugno, e alla diciassettesima edizione di “Rendez vous aux jardins”, promossa dal Ministero della cultura Francese per venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno e dedicata a “Gli animali in giardino”. Per entrambe queste occasioni si potranno visitare i giardini e la bella collezione di Agapanti al prezzo speciale di 10 €.