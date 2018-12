Aperture Straordinarie delle Grotte di Borgio Verezzi

Le Grotte di Borgio Verezzi sono un patrimonio inestimabile della Liguria per bellezza, importanza, unicità e caratteristiche geologico minerali. In quest’ottica e con l’occasione delle festività natalizie proseguono le iniziative messe in campo dalla Cooperativa Arcadia per promuovere il sito naturalistico.

Innanzitutto è stato stilato un orario pieno di apertura straordinaria: ingressi ore 9.30 – 10.30 – 11.30 – 15.00 – 16.00 – 17.00 anche lunedì 24 e lunedì 31 dicembre (chiusura il 25 dicembre e l’1 gennaio). In occasione della Vigilia di Natale è previsto uno sconto di 2 € sul biglietto intero per tutti i visitatori mentre in occasione del 6 gennaio per ogni adulto pagante due bambini potranno entrare gratis.

“Abbiamo ideato queste iniziative per dare visibilità ad un sito di tale importanza e la possibilità di accedervi a condizioni vantaggiose, affinché tutti possano usufruire di quanto di bello il nostro territorio offre – spiega la Cooperativa Arcadia – Siamo consapevoli di come la crisi economica abbia ridotto il potere di acquisto, in modo particolare delle famiglie, e riteniamo che questa possa essere una piccola ma concreta risposta”.