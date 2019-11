Aperitivo con sorpresa con Shadia e Seba

Aperitivo con sorpresa giovedì 28 novembre con Shadia e Seba, coppia di giovani imprenditori non vedenti di Pietra Ligure. Natale è sempre più vicino e qual’e il modo migliore se non quello di iniziare a divertirsi e tentare la fortuna? Shadia e Seba organizzano un aperitivo presso il Bar Airone con un sorteggio a sorpresa: in palio un premio di grande valore. L’aperitivo è anche a scopo benefico.

I due giovani vogliono ripetersi e hanno intenzione di divulgare il ricavato al Gaslini come già fatto in un’altra occasione in cui riuscirono a raccogliere e donare ben 700 euro. Non ultima la raccolta per il canile di Finale Ligure, che ha ricevuto viveri per 100 euro. L’evento di giovedì 28 ha un costo di pochissimi euro a persona e soprattutto il sorteggio promette un grandissimo premio in vista di Natale.

“Non vogliamo svelare più di tanto, perché l’obbiettivo è bersi qualcosa insieme a noi, divertendosi tentando la fortuna – dichiara i due giovani imprenditori – L’aperitivo non è obbligatorio perché sappiamo che si tratta di un giovedì ma chi lo desidera può tentare la fortuna lo stesso. Chi non potrà bere insieme a noi potrà scoprire se ha vinto con un video che invieremo tramite WhatsApp. Vi aspettiamo numerosi!”.

Per prenotare basta inviare un messaggio sulla pagina Facebook “Shadia e Seba sognando ad occhi aperti” o tramite WhatsApp al numero 3925464157.