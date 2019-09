“Apericoaching” al Mare Hotel di Savona

Dopo Genova e Santa Margherita Ligure l“Apericoaching” della psicoterapeuta e life coach Laura Cuttica Talice arriva a Savona il 20 settembre dalle 17.30 alle 19.30 al Mare Hotel.

Si tratta di un percorso lungo la Liguria, ma soprattutto di un cammino verso la consapevolezza, la responsabilità, la fiducia e l’autonomia. Questo è il coaching presentato da tre donne che questo cammino l’hanno scelto, intrapreso lo condividono convinte che dalla consapevolezza parta il cambiamento.

Un momento di ascolto e riflessione per scoprire cosa è il “coaching” e l’importanza che può avere nella vita di ognuno di noi, sia se vogliamo diventare coach sia se vogliamo “pensare da coach per raggiungere obiettivi importanti”, come specifica Laura nel suo libro “Una vita ispirata”.

Laura con la sua scuola internazionale The Institute for Life coach Training è convinta che ognuno di noi possa raggiungere ben-essere attraverso il coaching.

Per informazioni: laura@lauracutticatalice.it, cell. 348 3826715, www.lauracutticatalice.it.