“Apericerca”, corner in biblioteca e decorazioni floreali ad “Alassio in Rosa per Alessia”

Alassio si tinge di “Rosa per Alessia” con una serie di manifestazioni. A cominciare dall’“Apericerca”, iniziativa coordinata dall’Associazione Giovani Alassio, che per tutto ottobre coinvolge i locali in una gara di solidarietà. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 16 al Why Not e sabato 17 al Liquid. “Buona musica e un buon drink, il tutto nel rispetto delle normative vigenti, perché è possibile fare intrattenimento rispettando le regole”, commentano gli organizzatori.

Il 16 ottobre riapre anche la biblioteca civica con uno speciale corner “Alassio in Rosa” in cui sarà disponibile al prestito e alla lettura una selezione di libri dalla parte della donne. Inoltre nei sabati 17 e 24 ottobre alle ore 15 i lettori e le lettrici dell’associazione #cosavuoichetilegga? terranno letture ad alta voce di brani a tema.

Il 17 e 18 ottobre in via Torino la Scuola di Decorazione Floreale dell’EDFA Ente Decorazione Floreale Amatori di Imperia e Alassio propone la mostra “Omaggio alle Donne”, un evento creativo nato dalla volontà di un gruppo di donne con la passione per la decorazione floreale.

“Ci saranno sculture di fiori ispirate a grandi donne che hanno fatto la storia dell’arte, della cultura e della società al femminile e un omaggio ad un’amica recentemente scomparsa, simbolo della lotta al cancro”, spiega l’organizzazione. Sarà possibile infatti effettuare una donazione libera per contribuire allo sviluppo della ricerca medico scientifica.

Terminata la fase di allestimento, il 17 ottobre alle ore 11:30 è prevista una breve cerimonia di inaugurazione. In caso di maltempo l’esposizione sarà realizzata presso l’ex Chiesa Anglicana.