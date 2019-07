Anzianotti Beach Tour – Musica e ironia con la band Stavolta mia moglie mi manda a Funk

Il Jovanotti Beach Tour non si farà, l’Anzianotti Beach Tour invece sì! La band musicale Stavolta mia moglie di manda a Funk, testimonial esclusivo dell’associazione Bastapoco Onlus, si terrà infatti giovedì 25 luglio alle ore 21:30 in piazza san Michele ad Albenga.

Gli irriverenti componenti si esibiranno con il solito entusiasmo, l’ironia che li caratterizza e la voglia di fare del bene. Come di consueto il ricavato sarà devoluto a Bastapoco Onlus, associazione di volontari che opera sul territorio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro familiari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti.

“Anzianotti Beach Tour” è chiaramente ispirato al famoso Jovanotti Beach Tour e vedrà il gruppo esibirsi con un look stranamente sobrio, rispetto ai tour precedenti, fatta eccezione per Marco Ghini, voce e leader degli Stavolta mia moglie di manda a Funk, che rimarrà infatti sulla strada dell’eccentricità con chiari riferimenti a personaggi famosi.

“Con questo tour festeggiamo i primi dieci anni di musica insieme e canteremo anche alcuni vecchi brani rivisitati. Sarà una festa anche perché questa esibizione è particolarmente sentita, visto che Albenga è la nostra città – è il commento di Marco Ghini, fondatore e presidente di Bastapoco Onlus – Spero con tutto me stesso che Albenga ci abbia a cuore e dimentichi per un momento certi dispiaceri, consolandosi con un Anzianotti Beach Party che, oltre ad essere divertente, sostiene cause che riguardano l’intera comunità. Per l’occasione sarà ospite un famoso personaggio top secret”.

La band SMAF Stavolta mia moglie mi manda a Funk coniuga ritmo e potenza della musica “soul” con il cabaret e fa musica molto seriamente ma senza prendersi mai troppo sul serio. Un mix di umorismo, comicità e cabaret con musicisti di ottimo livello, che condensa nel proprio sound tutto il meglio della “black music”: soul, rhythm’n’blues, rock’n’roll e lo ska.