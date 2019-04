Antonio Rossello presenta “La fiamma che arde nel cuore”

Sabato 6 aprile alle ore 16:30 presso la Biblioteca Civica “Eugenio Montale”, in piazza san Bartolomeo 3, Antonio Rossello presenta il libro “La fiamma che arde nel cuore”, che ripercorre la vita e l’intensa attività nella realtà civile e sportiva di Lelio Speranza. Con questo saggio, già presentato in diverse località della Liguria e del Piemonte, l’autore descrive uno spaccato di storia savonese e tributa un omaggio a Lelio Speranza, con il calore dell’amicizia che a lui lo legò, non solo con l’inventiva dello scrittore e la puntualità del memorialista.

Antonio Rossello è segretario dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Varazze e presidente del Centro XXV Aprile, associazione che raccoglie e si ispira ai valori della Resistenza. È autore di diversi volumi, compare in antologie e ha ricevuto riconoscimenti letterari a livello nazionale.

Lelio Speranza (Savona, 1926 – 2017), figura impegnata nella lotta di Liberazione, dirigente d’azienda, esponente impegnato in iniziative civili e patriottiche, socio d’onore dell’Associazione Nazionale Carabinieri, per decenni dirigente sportivo, l’impegno della vita, è stato soprattutto lo storico presidente del Coni della provincia di Savona. Questo è l’aspetto che verrà maggiormente messo in rilievo dall’iniziativa.

La presentazione è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura, è organizzata dall’Associazione Culturale “U Campanin Russu” in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Varazze e sarà un’occasione per ricordare Speranza a poco più di due anni dalla scomparsa.