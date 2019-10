Mercoledì 30 ottobre alle ore 18 al Museo del Mare, in via dei Tornitori, alla Marina di Varazze Antonio Brunetti presenta il libro “I 31 uomini del Generale. Un maresciallo dei carabinieri con Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse”, scritto da lui stesso in collaborazione con Odoardo Scaletti e pubblicato da Luni Editore.

Nel libro vengono ricordati i geniali metodi investigativi del generale, la struttura operativa del primo nucleo e la capacità di questi uomini di pensare come i brigatisti. La scelta di Varazze, prima località della riviera savonese di levante in cui avviene la presentazione del libro di Brunetti, è dovuta al fatto che la “Città delle Donne” ha da sempre particolarmente a cuore la figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa, tanto da essere l’unica nel comprensorio ad avergli intitolato in memoria una grande e centrale piazza.

L’incontro è organizzato dall’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con gli Amici del Museo del Mare, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Centro XXV Aprile, l’Associazione Italiana Combattenti Interalleati e il Comitato “Lanzarotto Malocello”.

Antonio Brunetti è stato insignito della Croce d’Oro ai Benemeriti della Repubblica Italiana e della Medaglia d’Oro al Valore, voluta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per “atti di valore contro il terrorismo”. Attualmente è l’unica doppia Medaglia d’Oro vivente. Nel 2018 si è aggiudicato il Premio Testimone del Tempo di Acqui Terme e nel 2019 il V Premio “Piersanti Mattarella”.