Antonello Fassari in scena con “Che amarezza”

A pochi giorni dallo spettacolo di Mario Zucca e Marina Thovez, un altro volto molto conosciuto della televisione e del cinema salirà sul palco del Teatro ‘Chebello’ di Cairo M.tte, martedì 19 febbraio alle ore 21.00: Antonello Fassari, in un divertente spettacolo tutto suo dal titolo “Che amarezza”.

Nella serie TV “I Cesaroni” Fassari ha interpretato il personaggio di Cesare, un uomo semplice, che non trova espressione migliore per manifestare il suo sdegno se non quella di: “Che Amarezza”. Cesare è un eroe comico in un mondo tragico. Appartiene al tempo, come l’amarezza fa parte di tutti noi. D’altronde l’amaritia, termine nato nel periodo tardo latino, è un ingrediente ormai alla base di ogni pasto quotidiano.

Nel tentativo di indagare i motivi che rendono l’uomo contemporaneo così amareggiato è nato uno spettacolo che lascia allo spettatore come unica via di fuga dai dispiaceri della vita, quella di sorriderci su.

Un viaggio personalissimo a tappe: dal mito di Sisifo, forse primo esemplare maschio di amara condizione umana, proseguendo con la nuova nomenclatura delle divinità dell’Olimpo (le multinazionali) e le nuove figure mitologiche (l’algoritmo), non senza passare attraverso le più banali quotidianità che ci amareggiano l’esistenza; ridendo delle nostre disgrazie e delle nostre prese di coscienza. Perché forse l’unica possibilità che ci rimane è rifugiarsi in quel mondo di finzione a cui appartiene Cesare, cintura nera di amarezza, ma portatore sano di una filosofia di vita degna del migliore discendente della stirpe di Sisifo.

La biglietteria del Teatro sarà aperta lunedì 18 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì 19 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e dalle ore 20.00 ad inizio spettacolo. Prezzi d’ingresso: intero € 15.00; ridotto (under 20) € 12,00. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il n. 333 4978510.