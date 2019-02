Antonello Fassari con “Che Amarezza” in scena ad Albenga

Secondo appuntamento per la rassegna del Teatro Ambra di Albenga. Lunedì 18 Febbraio alle ore 21,00, nella Città delle Torri, arriva Antonello Fassari con “Che Amarezza” di cui ha curato anche la regia.

La dodicesima edizione di “AlbengAteatro” diretta da Mario Mesiano in collaborazione con il Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura, prosegue con Antonello Fassari, “Un volto noto televisivo e cinematografico ma un mattatore delle scene nei Teatri di tutta Italia” dichiara Mario Mesiano “è vero che tanti lo riconoscono come Cesare, il personaggio della fortunata serie televisiva i Cesaroni, ma ricordiamoci che Antonello Fassari ha un curriculum Televisivo e cinematografico infinito, e siamo molto soddisfatti di potere ospitare ad Albenga un personaggio di tale levatura” conclude Mesiano.

In “Che Amarezza” Fassari interpreta Cesare, un uomo semplice, che non trova espressione migliore per manifestare il suo sdegno se non quella di:“Che Amarezza”. Un eroe comico in un mondo tragico, che appartiene al tempo, e, come l’amarezza fa parte di tutti noi. D’altronde “l’amaritia”, termine nato nel periodo tardo latino, è un ingrediente ormai alla base di ogni pasto quotidiano.

Nel tentativo di indagare i motivi che rendono l’uomo contemporaneo così amareggiato è nato uno spettacolo che lascia allo spettatore come unica via di fuga per sfuggire ai dispiaceri della vita, quella di sorriderci su.

