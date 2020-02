Antonella Questa in scena in “Un sacchetto d’amore”

Per la rassegna teatrale dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio giovedì 13 febbraio alle ore 21 l’autrice e attrice Antonella Questa porta in scena lo spettacolo “Un sacchetto d’amore, ovvero i sentimenti al tempo dello shopping compulsivo”, con coreografie e messa in scena di Magali B – Cie Madeleine&Alfred, disegno luci di Daniele Passeri, costumi di Sara Navalesi, scene di Danilo Giannetti – NewPol.

Cosa si nasconde dietro alle nuove dipendenze comportamentali? Come nascono e in quali contesti sociali e soprattutto familiari? Dietro queste patologie, che pur in ambiti diversi sono in costante aumento, si nasconde un denominatore comune: la mancanza di relazione con noi stessi e con gli altri, l’incapacità di parlarsi e ascoltarsi.

Un meccanismo che si è insinuato nella società e in cui tutti, in un modo o nell’altro, ci ritroviamo inconsapevoli vittime.