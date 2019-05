‘”AntiMusical” in scena al Teatro Chebello

Stufi del solito musical?! Allora tenetevi liberi venerdì 17 maggio alle ore 21 e correte al Teatro Comunale “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte per vedere il nuovo evento organizzato e sostenuto dalla Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica.

La scuola di canto moderno Music Style – L’Atelier delle Voci, diretta dal soprano Daniela Tessore, vestirà panni inaspettati in uno spettacolo i cui testi di prosa inediti sono firmati dal regista Antonio Barra, che ha già ottenuto un grande successo con il tutto esaurito durante un’allerta arancione per il maltempo a Cairo Montenotte con lo spettacolo di Halloween “Incubo d’autore – I colori della paura” lo scorso ottobre.

Lo spettacolo vanterà la speciale partecipazione dell’attore Marco Guerrini, già protagonista per la seria Rai “Giovanni Pascoli”, del regista, cantante e attore Antonio Barra e del soprano Daniela Tessore, che alternerà pezzi pop e lirici, modificati a doc per questo strepitoso spettacolo. Un “Antimusical” adatto a bambini e adulti.

Continuano a casa Music Style le prove di questa commedia musicale “…Il vostro Musical”. “Stiamo facendo del nostro meglio, siamo una scuola, la passione è a mille così come l’entusiasmo e l’adrenalina che ci sentiamo già addosso ora ma che ci travolgerà venerdì 17 su quel palco tutti insieme – afferma il soprano – Non deve esistere una ‘prima donna’ o il ‘protagonista’, perché il protagonista non sarebbe niente se non ci fossero tutte le altri parti attorno a lui. Infatti anche chi salirà sul quel palco, anche solo una manciata di minuti, avrà arricchito quello spettacolo rendendolo unico e grande: oltre quaranta personaggi, tra cantanti, comparse e attori, più altre quindici persone che hanno lavorato a questo progetto dietro le quinte e che sentiranno solo un alone di quegli applausi.

Io sono grata al loro impegno e al loro lavoro perché senza di essi, anche se nemmeno saliranno sul palco, non avremmo avuto costumi su misura, basi su misura e coordinazione dietro le quinte ed in platea, foto, video, promo, stampa, fonici (15 archetti non sono pochi da gestire, oltre a microfoni panoramici e radiomicrofoni, etc…). Poi grazie a chi sale su un palco per la prima volta, con la paura di sbagliare, grazie agli errori che farà, perché lo faranno crescere musicalmente e gli faranno capire che non siamo macchine perfette.Siamo anime con voglia di esprimere vita, anime che cambiano colore quando cantano e ridono, anime che possono lenire i propri dolori per qualche ora, almeno per una sera.

Questo spettacolo non è in linea con quello a cui solitamente mi ispiro ma, credetemi, è più difficile far ridere che non far piangere il pubblico. Il nostro regista mi ha proposto questa sfida ed io e la mia scuola di Music Style L’Atelier delle Voci, la abbiamo colta, appoggiati e sostenuti dalla Franco Tessore Associazione Culturale, alla quale andranno le offerte di questo spettacolo. Venite a teatro, venite a ridere di noi, con noi, perché questa volta non vogliamo prenderci sul serio, ma vogliamo dimenticare che la vita passa in un attimo, perché troppi sono i giorni che cominciano storti e finiscono peggio. Venite a scoprire chi sono i 55 protagonisti di questo “AntiMusical”, una serata un po’ diversa che sfida la sfortuna del venerdì 17 a teatro. Vi aspettiamo: Teatro Chebello, venerdì 17 maggio, ore 21. Noi ci saremo, sorridenti e con l’anima a colori! W la musica! ”…il vostro Musical”, l’AntiMusical che non scorderete, ma non vi svelo altro! Ridete con noi?!?”