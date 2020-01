“Anthology” con Antonio Ornano in scena all’Antico Teatro Sacco

Sabato 11 gennaio alle ore 21 l’Antico Teatro Sacco di Savona è lieto di ospitare sul suo palcoscenico l’attore Antonio Ornano, che si esibirà nello spettacolo “Anthology”, scritto da lui stesso insieme a Simone Repetto, Carlo Turati e Matteo Monforte per la regia di Davide Balbi.

“Anthology” vuole essere una festa, perché per Ornano ogni spettacolo è sempre stato come una festa, e un modo di segnare un primo bilancio della sua carriera da comico, riassumendo quello che è stato in questi anni, dalle prime esperienze a “Zelig” agli spettacoli da monologhista fatti a teatro negli ultimi anni.

Un racconto di vita profondamente segnato da figure evocate in scena, tra le quali spicca una donna vincente e prevaricatrice, la “crostatina” che altri non è se non la sua dolce metà.

Come se non bastasse Antonio Ornano racconta pure delle fragilità e delle inadeguatezze di un uomo alle prese con le sue schizofrenie, comprese le sue difficoltà a rapportarmi con il razzismo e il bullismo, come comico e soprattutto come padre di un bimbo biologico biondo platino e una bimba adottata in Etiopia. Alla fine, forse per trovare l’”artefice” di queste fragilità, si parla e si ride anche del ricordo di una madre.

Alla fine dello spettacolo seguirà un rinfresco. L’ingresso è riservato ai soci. Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza il teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata, pertanto è molto gradita la prenotazione.