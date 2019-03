Anteprima dello spettacolo teatrale “L’invenzione della vecchiaia”

Si avvicina il debutto dello spettacolo teatrale “L’invenzione della vecchiaia” tratto dal libro omonimo edito dalla Libreria delle Donne di Milano e nato dalle mani e dalle menti di Marirì Martinengo, Pinuccia Barbieri, Annabella Bassani, Monica Cerutti Giorgi, Renata Dionigi, Paola Mattioli e Pierina Moretti.

Milano, ai giorni nostri. Un gruppo di donne affronta un percorso di autocoscienza tirando fuori punti di vista personali sulla vecchiaia, età della vita cui sono tutte più o meno vicine. Una volta condotta in porto la nave con il pesante carico delle responsabilità familiari e professionali, ciascuna è chiamata a pronunciarsi sul significato che dà ad alcune parole chiave come sesso, corpo, tempo, amore, soldi, fragilità, guadagni e scacchi subiti. Dalla tessitura dei discorsi tenuti negli incontri nasce un piccolo ma intrigante pamphlet.

Eredibibliotecadonne ne trae un reading teatrale, sotto la guida della regista Daniela Liaci, alla scoperta di quella che, non senza paure e difficoltà, molte stanno scoprendo come la parte più creativa della loro vita. I punti di vista si moltiplicano, comprendendo anche voci dalla giovinezza alla maturità che vedono la vecchiaia ancora dal di fuori, ma come un problema da pensare, una domanda rivolta a tutte sulle età della vita e il mistero del divenire del sé.

Eredibibliotecadonne e Integra-Azione sono liete di offrire ad amiche e amici, in occasione delle celebrazioni per la Festa Internazionale della Donna, alla presenza della regista e di una delle autrici Marirì Martinengo, un’anticipazione giovedì 7 marzo degli “ingredienti” del lavoro teatrale che debutterà nel mese di marzo.

L’invenzione della vecchiaia

pièce teatrale tratta dal testo “L’invenzione della vecchiaia: la svolta”

lettura scenica a cura di Daniela Liaci

con la partecipazione di Silvia Aonzo, Betti Briano, Vilma Filisetti, Laura Peluffo, Melanie Riccardi e Maria Scolastico