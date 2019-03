Giovedì 7 marzo alle ore 18 alla Libreria Ubik di Savona si terrà l’anteprima della lettura scenica de “L’invenzione della vecchiaia” a cura di Daniela Liaci, tratta dal testo omonimo (AA.VV. Ed. Libreria delle Donne). Saranno intervistate la regista e una delle coautrici dei testi, Mariri Martinengo. L’evento è a cura di Eredibibliotecadonne.

Milano, ai giorni nostri. Un gruppo di donne affronta un percorso di autocoscienza tirando fuori punti di vista personali sulla vecchiaia, età della vita cui sono tutte più o meno vicine. Una volta “condotta in porto la nave” con il pesante carico delle responsabilità familiari e professionali, ciascuna è chiamata a pronunciarsi sul significato che dà ad alcune parole chiave come sesso, corpo, tempo, amore, soldi, fragilità, guadagni e sconfitte, alla scoperta di quella che, non senza paure e difficoltà, molte stanno scoprendo come la parte più creativa della loro vita.

I punti di vista si moltiplicano, comprendendo anche voci dalla giovinezza alla maturità che vedono la vecchiaia ancora dal di fuori ma come un “problema da pensare”: una domanda rivolta a tutte sulle età della vita e sul mistero del divenire del sé.