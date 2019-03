Anteprima del romanzo “La gioventù perduta 1970-1979” di Guido Ferrari

Sabato 23 marzo, alle ore 16 presso la sala consiliare del Comune di Ceriale, si svolgerà l’Anteprima del romanzo “La gioventù perduta 1970-1979”.

Il ventinovesimo romanzo dello scrittore ponentino Guido Ferrari rappresenta la naturale continuazione delle vicende narrate nel precedente volume “L’infanzia perduta 1960-1969” che, come dice il suo stesso titolo, è ambientato nel decennio precedente e che ha ottenuto un vasto consenso popolare ed un giudizio positivo unanime. Il romanziere, quindi, ha deciso di proseguire sulla stessa linea editoriale.

Nonostante negli anni Settanta l’Italia non attraversasse un brillante periodo, con una netta involuzione del quadro economico (dopo il famoso boom degli anni Sessanta) ed il dilagare del terrorismo e della lotta armata, le pagine del libro scorrono piacevoli e rilassanti poiché l’autore tralascia i dettagli economici, politici e finanziari per approdare ad eventi più lieti e gioiosi quali la sua viscerale passione per la musica, la moto e le ragazze. Quindi le vicende poco piacevoli che viveva la nostra Nazione in quegli anni ormai lontani vengono sovrastate dall’entusiasmo, dalla gioia e dalla felicità di un ragazzo alle sue prime esperienze di vita.