Another Fucking Reunion: Fetish Calaveras live at The Tube

A 18 anni dalla loro fondazione e dopo oltre 500 date in Italia e all’estero e quasi due anni di silenzio tornano dal vivo i Fetish Calaveras, importante pezzo di storia della scena musicale savonese. Erano infatti gli anni d’oro dell’ex Ju Bamboo o, come tutti lo ricordano, del “Jubba”, quando Mr. Corto e soci facevano ballare gli appassionati di musica a ritmo del loro eclettico sound, un mix di swing, ska e rockabilly

Proprio sul palco di via Famagosta 2, recentemente rinato con il nome di The Tube, i musicisti in rosa tornano live con uno show esclusivo. Forti della recente pubblicazione dell’ultimo lavoro “Radio Safari” e della formazione storica arricchita da una nuova sezione di fiati, i Fetish Calaveras si esibiranno sabato 23 marzo in un concerto speciale per festeggiare la loro reunion, in cui ripercorreranno la loro carriera dai primi dischi ad oggi, tra brani storici e novità con anche diversi ospiti.

A seguire il dj set targato Tutti Frutti Bash con il meglio del rock’n’Roll, del boogie, del rockabilly e neorockabilly e dello swing in una selezione che dagli anni ’50 ci condurrà ai tempi recenti.