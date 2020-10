“Anni da rigiro”: un grande gioco con I Miagoli per i cento anni di Gianni Rodari

Quiliano. A cento anni dalla nascita di Gianni Rodari abbiamo ancora bisogno di leggerlo, rileggerlo e sentire i suoi messaggi che, tra rime e allegria e storie strampalate, sanno arrivare chiari e intensi. Rodari è per tutti e in questo periodo così complesso chissà cosa s’inventerebbe per farci arrivare il suo pensiero!

Sabato 24 ottobre alle ore 20:45 al Teatro Nuovo di Valleggia la compagnia teatrale I Miagoli proverà a dare una risposta con lo spettacolo per famiglie “Anni da rigiro – Omaggio a Gianni Rodari”, in scena nell’ambito della rassegna “Voci Teatro Musica” 2020 – 2021.

La serata consisterà in un grande gioco per grandi e piccini in cui la parola si compone, si dissolve per ricomporsi nuovamente in forme e modi differenti.

L’ingresso è gratuito su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle misure antiCovid-19.