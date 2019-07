“Annaviva. Le voci, gli amici” – Mostra omaggio ad Anna Traverso

Da sabato 13 a domenica 28 luglio (inaugurazione ore 18) Pozzo Garitta ad Albissola Marina ospita una mostra in omaggio ad Anna Traverso Acquaviva, una delle grandi donne che hanno caratterizzato la vita artistico culturale nel nostro territorio nel secolo scorso, curata dalla storica e critica d’arte Federica Flore in collaborazione con la Fondazione 100 Fiori e con l’Ufficio Cultura del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Scrittrice, pittrice, ceramista, grafica pubblicitaria, ha collaborato a diverse riviste e diretto la Galleria d’Arte del Sole al Portichetto della Pineta di Arenzano, collaborando per la realizzazione dei premi di pittura e di poesia “al Sole”, “alla Luna, “alle Stelle”, e la Galleria dell’Orizzonte dei Piani d’Invrea, ove ha curato la collana di poesie “I Pianeti”. Ha promosso numerose manifestazioni d’arte e di moda e convegni di artisti, letterati e grafici pubblicitari di importanza internazionale. Ha scritto racconti e poesie per ragazzi, il poema “La Via della Croce” (edizioni Strada, Milano), i volumi di poesie “Le Voci”, “I Giorni del Porto” e “L’Isola e il Vento”, illustrato da Aligi Sassu, (edizioni Tormena, Genova).

Nella mostra ammireremo anche lavori dei suoi amici quali Caldanzano, Capogrossi, Crippa, Diulgheroff, Fabbri, “Farfa”, Fontana, Gussago, Jorn, Lam, Luzzati, Milani, Munari, Reggiani, Rossello, Saba Telli, Salino, Sassu, Scanavino, Siri, Strada. Si ringraziano per la preziosa, indispensabile collaborazione la famiglia Giusto Acquaviva, l’Associazione Arte Doc e le Ceramiche San Giorgio, la Galleria Signori Arte, le famiglie Acquarone, Berruti e Parodi.