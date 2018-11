Annalisa riceve il XII Premio “Carcare Città Calasanziana”

Reduce dal trionfo agli MTV Europe Music Awards 2018 al Bilbao Exhibition Centre, in Spagna, dove ha ottenuto il riconoscimento di Best Italian Act (miglior artista italiana) imponendosi su Ghali, Liberato e Shade e Calcutta, la cantautrice valbormidese Annalisa torna a Carcare, sua città d’origine, per ricevere il XII Premio “Carcare Città Calasanziana”, promosso dal Centro Culturale di Educazione permanente “San Giuseppe Calasanzio”.

La cerimonia di conferimento si terrà giovedì 29 novembre alle ore 20:45 presso l’Aula Magna del Liceo San Giuseppe Calasanzio. Il premio le sarà consegnato nell’ambito del 34esimo ciclo di attività culturali realizzate con il patrocinio del Comune di Carcare e della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista.

Nel corso della serata il professor Antonio Mario Orecchia, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi dell’Insubria, terrà una lezione su “Come e perché l’Italia entrò in guerra”.