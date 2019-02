Anna Ravazzi presenta “La mia Campagna di Russia”

Sabato 16 febbraio alle ore 16 a Varazze nella Civica Biblioteca “Eugenio Montale”, in piazza san Bartolomeo 3, la professoressa Anna Ravazzi presenterà il suo libro “La mia Campagna di Russia”. Dialogheranno con lei l’assessora comunale alla Cultura Mariangela Calcagno, il giornalista, storico e poeta Mario Traversi e il capitano di lungo corso Stefano Giacobbe. La videoproiezione delle immagini a corredo della pubblicazione sarà curata di G.B. Giusto, segretario dell’Associazione “U Campanin Russu” che in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura organizza l’evento.

“La mia Campagna di Russia” non è un manuale di storia né tantomeno un racconto ma nasce dal bisogno dell’autrice Anna Ravazzi di dare voce alla testimonianza del padre Edilio, che dal luglio 1942 all’aprile 1943 prese parte alla Campagna di Russia. L’omaggio di una figlia che vuole mantenere vivo il ricordo del Padre e raccontare un’esperienza unica e irripetibile, vissuta e scritta giorno dopo giorno (quando possibile), per non dimenticare. Un lavoro di ricerca, analisi e trascrizione, che contribuirà a fare meglio conoscere la Campagna di Russia e le vicissitudini del rovinoso ripiegamento dalla linea del Don.

“Immerso in una tragedia immane quale fu la Campagna di Russia, con la sua drammatica e rovinosa ritirata, un tenentino non ancora 23enne, che dopo un paio di anni sarebbe diventato mio padre, prese annotazioni come poté sulla sua piccola agenda rossa. Quasi un film girato in presa diretta. Mio padre fa per così dire il cronista di se stesso, in modo coerente nonostante una certa discontinuità temporale della sua agenda”, scrive l’autrice.

Edilio Ravazzi, nato a Genova nel 1920, pagò un prezzo pesante agli obblighi militari, dapprima con il servizio di leva e successivamente durante il conflitto nella zona di guerra. È perciò solo con grande determinazione e sacrificio che riuscì poi a conciliare i gravosi impegni di famiglia, lavoro e studio, conseguendo la laurea in Ingegneria. Nel tempo libero la pesca in barca e le serate allietate con la sua fisarmonica. Perduta prematuramente l’amatissima moglie Rita, continuò a vivere a Cogoleto, dove si spense nel 2010.

Anna Ravazzi, genovese, è nata nel 1945. Dopo la maturità classica ha conseguito la laurea in Lingue, specializzandosi nella Lingua e Letteratura Tedesca, che ha insegnato per anni nelle scuole superiori. Autrice di racconti e poesie e traduttrice di testi teatrali, letterari e musicali, ha frequentato corsi di recitazione e di pittura, ama la musica, l’arte, il mare e viaggiare. Vive a Cogoleto.