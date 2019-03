Anna Maria Quinterno presenta il libro “Attiva il tuo cuore di fuoco”

Sabato 30 marzo alle ore 15:30 nell’Aula Magna dell’Unitre di via don Bosco è in programma l’incontro con l’ultima delle proposte culturali del mese dedicato all’insegnante e scrittrice Anna Maria Quinterno, che presenterà il suo libro “Attiva il tuo cuore di fuoco” (Libreria Editrice Psiche).

Il libro spiega come ottenere il rilassamento, quando e dove praticarlo, come sviluppare l’abitudine ad avere un corpo rilassato e una mente quieta in ogni situazione. Procede con la spiegazione di alcuni semplici ma importantissimi esercizi di riprogrammazione mentale, necessari per insegnare alla mente a funzionare in modo corretto. Solo così la mente può tornare ad essere ciò che l’evoluzione della specie ha via via perfezionato: l’indispensabile e meraviglioso strumento di realizzazione di noi stessi e della nostra vita, in accordo con i desideri autentici del cuore.

Meditare per vivere: l’energia di un cuore che ama, ci guida e ci sostiene nelle scelte della vita. Attraverso il rilassamento del corpo la mente si fa silenziosa, permettendoci di sentire l’energia vitale del cuore. La sensazione di un cuore vivo, acceso, un vero “cuore di fuoco” che ama e dona energia, riemerge dalle profondità più recondite e si rivela a noi: con forza incrollabile ci guida e ci sostiene nel percorso della vita, qualunque esso sia. Riscoprire la forza del cuore, la gioia di vivere e le nostre infinite potenzialità, è proprio ciò che accade portando la mente al silenzio. Ma dobbiamo scegliere di farlo, rinnovando e confermando ogni giorno la nostra scelta.

Anna Maria Quinterno è consulente psicobiologica, terapeuta cranio-sacrale e insegnante di meditazione e Yoga. La vita l’ha condotta ad appassionarsi ad uno straordinario percorso di conoscenza grazie al quale ha scoperto che il rilassamento del corpo è la più semplice via d’accesso alla mente.

A seguire esercitazioni pratiche di rilassamento corpo – mente.