Anna Fradella presenta “Il Sogno Pleiadiano”

Il nuovo libro di Anna Fradella “Il Sogno Pleiadiano”, con le illustrazioni di Vittoria Valente, è uno straordinario racconto che esprime in modo intenso e dettagliato il profondo significato del sogno inteso non solo come rappresentazione espressiva e simbolica di un alterato stato sensoriale percettivo ma, piuttosto, la manifestazione di una particolare creatività visionaria che, nello specifico, riesce ad armonizzarsi perfettamente nel progressivo movimento espansionale e multifrequenziale della propria coscienza.

L’attenzione silenziosa diretta al centro del nostro cuore ci consapevolizza all’esistenza di una latente, continua e sacrale comunicazione con il mondo spirituale che ci assiste amorevolmente. Ed è proprio la forza dell’amore che ci unisce oltre il tangibile e possibile, a permetterci di contattare livelli energicamente più sottili e innumerevoli dimensioni di universi invisibili a noi altrimenti inaccessibili.

Così accade nel sogno dell’autrice di superare la soglia del presente spazio-temporale quando giunge nell’amata terra di Lemuria, dove riconosce sé stessa in quella vita precedente: il suo nome era Fejhora, custode del meraviglioso tempio di guarigione di Thay. Infine riscopre la propria ancestrale appartenenza matriarcale pleiadiana, in un incredibile cammino verso l’originaria unità animica.

Anna Fradella è insegnante ed esperta in terapie olistiche e da oltre trent’anni approfondisce lo studio del mondo spirituale.