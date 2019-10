Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini presentano “Dare e avere. Un’indagine dell’investigatore Michele Astengo”

Sabato 19 ottobre alle ore 18 alla Libreria Ubik gli scrittori Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini presentano il loro nuovo romanzo giallo “Dare e avere. Un’indagine dell’investigatore Michele Astengo” (Frilli Editori). Introduce Renata Barberis.

Indagini di routine per l’investigatore privato genovese Michele Astengo ma alcuni piccoli dettagli della sua vita stanno per cambiare. Il suo lavoro ha una svolta inaspettata dopo un tragico fatto di cronaca che si accende a pochi passi dal suo ufficio in salita san Matteo. Qualcosa che ben presto finisce col rientrare nella sua sfera di competenza nell’istante in cui un certo Gilberto Ruggeri, importante imprenditore locale, gli chiede di recuperare alcune carte conservate in uno schedario all’interno del Credito Navale Genovese.

Un incarico non semplice per Astengo, soprattutto perché dalle informazioni raccolte dal fido Corrado qualcosa non è ben chiaro sull’operato di quella banca. Mentre il rapporto con la sua assistente Dalia ha degli sviluppi inaspettati Michele Astengo si trova nuovamente invischiato in un meccanismo che mette in gioco più di quello che sembra. Perché la vita di numerosi imprenditori finisce in rovina dopo essere diventati clienti della Cre.Na.Ge?

Morti sospette, forze oscure strisciano nella mente di Michele Astengo, mentre Genova si mette in maschera assumendo il suo aspetto più inquietante. Un’indagine che porterà Michele Astengo a smarrire anche se stesso, facendo riemergere frammenti della sua vita che teneva sepolti. La suggestione può essere l’ultimo passo verso la fine.