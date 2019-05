“Andora Music on the Beach” con il pianista acrobata Antonio Sorgettone

Pianista virtuoso e vintage, scatenato esecutore ispirato da maestri del jazz, del boogie woogie e dello swing, quali Renato Carosone o Fred Buscaglione, ma anche dal rock and roll senza respiro di Jerry Lee Lewis, Antonio Sorgentone, vincitore di Italia’s Got Talent, sarà fra i protagonisti di “Andora Music on The Beach”, la festa musicale sulla spiaggia in programma venerdì 31 maggio sulla spiaggia libera dell’ex complesso Ariston.

L’evento è organizzato da Comune di Andora, Agierre e La Suerte di Laigueglia, in collaborazione con Rocce di Pinamare, Turtle Beach e la Bodeguita del la Playa e segna l’inizio dell’estate andorese.

Alle ore 19 avrà inizio l’evento con il dj set fino alle 21, quando sul palco arriveranno Antonio Sorgentone e la sua band. Con l’artista sul palco ci sarà l’intero corpo di ballo di otto persone che proporrà uno show con scenografie ispirate allo stile rock’n’roll anni ’50 e ’60, il tutto competato con effetti speciali, animazioni sui ledwall. Dalle ore 23 spazio ancora ai dj fino all’una di notte.

“Bravura, simpatia, carisma caratterizzano lo show di questo artista che ha conquistato il pubblico televisivo con le sue performance scatenante – annuncia il sindaco Mauro Demichelis – Siamo certi che sarà una festa coinvolgente aperta a quanti vogliamo festeggiare con Andora e con la buona musica l’inizio dell’estate”.