Andora, l’oste della tv Giorgione ospite alla rassegna letteraria “Sguardi Laterali”

Andora. Continuano gli “incontri con gli autori su temi inconsueti” della settima edizione della rassegna letteraria “Sguardi Laterali”, promossa dal Comune. L’ospite di martedì 28 luglio (inizio ore 21:30) a Palazzo Tagliaferro sarà Giorgione, l’oste più famoso d’Italia e protagonista di una serie televisiva in onda su Gambero Rosso Channel, il quale converserà con Christine Enrile e svelerà al pubblico le sue squisite ricette.

Sempre in viaggio, Giorgione è l’oste che conquista tutti a suon di test e golosità senza freni. Questo volume chiude il suo lungo periplo in giro per l’Italia: il viaggio al Nord, dalla Liguria al Carso, si compie tra monti, mare e lago, tra artigiani eroici, contadini e pescatori, con lo scanzonato spirito di scoperta che è il marchio di fabbrica di Giorgione.

Giorgione è uno dei volti del Gambero Rosso Channel: Giorgio Barchiesi, per i molti fan semplicemente Giorgione, è lontano anni luce dall’immagine patinata degli chef televisivi più fashion. E dalla cucina gourmet, fatte di minuterie e cesello. Il suo stile è generoso e pieno: tutto “orto e cucina” come recita il titolo della sua trasmissione. Sapore e natura, e poi il gesto del cuoco e il lavoro del fuoco. Al grido di “Laidi e corrotti per voi è finita!” racconta in tv una cucina genuina, golosa, tradizionale.