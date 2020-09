Andora, la qualità del pescato ligure in vetrina ad “Azzurro Pesce d’Autore”

Con un nuovo percorso espositivo e spazi allestiti a garanzia del rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19 torna da venerdì 11 a domenica 13 settembre dalle 10 alle 20 alla Marina di Andora la mostra mercato “Azzurro Pesce d’Autore”, organizzata dal Comune e dedicata alla tutela del mare e della pesca tradizionale. Ogni giorno vengono proposti le eccellenze alimentari di terra e di mare, i prodotti della pesca e dell’agricoltura tradizionale e uno spazio street food tipico dedicato alle prelibatezze che offre il Mar Ligure.

Oltre agli incontri operativi e di promozione realizzati dal Flag del Ponente Ligure per far conoscere il mondo della pesca tradizionale, il Comune e l’AMA Azienda Multiservizi di Andora dedicano l’apertura ai temi della tutela dell’ambiente. In occasione dell’inaugurazione alle 11 al Palazzurro ci sarà il varo di Seabin, il bidone mangiarifiuti che opererà nelle acque del porto, e si parlerà delle nuove strategie di promozione del territorio che partiranno proprio dal porto andorese.

Diversi i momenti golosi nel corso della manifestazione. C’è l’appuntamento quotidiano con L’Aperitivo del Pescatore (a mezzogiorno) con pescatori e ittiturismi della zona a raccontare le realtà legate al mondo del turismo e del pescato. La Cucina di Cambusa (ogni giorno alle 17) è lo show cooking con gli chef del Ponente Ligure: si comincia venerdì con Fausto Scola del Ristorante Scola di Castelbianco, sabato sarà la volta di Luca Bertora del Ristorante Il Pirata di Laigueglia (entrambi partner del marchio Liguria Gourmet), infine domenica con il giovane e promettente Diego Pani del Ristorante Marco Polo di Ventimiglia.

“Il Flag Gac ‘Il Mare delle Alpi’ ha come obiettivo sostenere e far conoscere la pesca tradizionale in modo che venga percepito e identificato come un’eccellenza ligure di qualità e la partecipazione a manifestazioni così ben strutturate e coinvolgenti rappresenta una ottima occasione per divulgare peculiarità e competenze di un settore trainante per l’economia regionale”, spiega Enrico Lupi, presidente del Flag Gac ‘Il Mare delle Alpi’ e neopresidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“Al centro di questa manifestazione c’è il mondo della pesca, i pescatori che forniranno la materia, i professionisti della ristorazione che la esalteranno e il consumatore che imparerà a conoscere la ‘carta d’identità’ dei prodotti e la varietà di quanto può essere portato in tavola – aggiunge – Si cerca così di valorizzare il pescato locale per ampliare gli sbocchi di mercato delle produzioni ittiche e diffonderne una maggiore conoscenza tra i consumatori, per tutelare le risorse e il lavoro di chi va per mare”.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con A.M.A., con il supporto di Azienda Speciale e il patrocinio della Camera di Commercio Riviere di Liguria, a cura di Totem in collaborazione con Flag Gac Savonese e Flag Gac Il Mare delle Alpi.

PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre il taglio del nastro è previsto alle ore 11. Alle 11:15 l’apertura della manifestazione al Palazzuro sarà dedicata alla tutela del mare: il tema trattato sarà “Economie circolari – Dal porto al territorio nel rispetto dell’ambiente. Nuove strategie di tutele e promozione delle eccellenze agricole e di mare”. Interverranno il sindaco Mauro Demichelis, il presidente di A.M.A. Fabrizio De Nicola, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, il presidente del Flag Gac Savonese Paolo Ripamonti e l’onorevole Lorenzo Viviani della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

L’A.M.A. presenterà Seabin, il bidone mangiarifiuti che opererà nella Marina di Andora e fa parte di un progetto internazionale di raccolta in mare, riciclo e riuso consapevole della plastica. Nel pomeriggio (ore 16) ci sarà anche la consegna della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001all’A.M.A. Il pubblico potrà vederlo al lavoro nel mare vicino alla banchina del Palazzurro.

ore 12 Officina dei Sapori. FoodLab, Quant’è buono l’Olio a Ponente: Il Bey, Fratelli Morro, Guido Varaldo Cosmetica

ore 15:30 talk show #iopescosicuro: incontro sul pescato locale e marketing turistico legato alla pesca a cura del Flag Gac Savonese e Flag Gac “Il Mare delle Alpi” con l’onorevole Lorenzo Viviani, Enrico Lupi, la vicepresidente del Flag Gac Savonese Barbara Esposto, Daniela Borriello di Coldiretti, Augusto Comes di Confcooperative FedAgriPesca Liguria, Lara Servetti di Legacoop Liguria, Antonio Carabetta di Arcipesca

ore 16 consegna all’A.M.A. del riconoscimento Certiquality Iso 14001

ore 17 Cucina di Cambusa: dal mare alla tavola. Show cooking con lo chef Fausto Scola del Ristorante Scola di Castelbianco

ore 18 l’aperitivo del pescatore a cura del Flag Gac Savonese con Michele Cardarelli, Cooperativa Capo Mele di Andora

Sabato 12 settembre

ore 10 apertura degli spazi espositivi

ore 11 I Prodotti Agricoli della Piana di Andora e della Val Merula: foodlab a cura della Pro Loco di Andora e della Cooperativa Andorese

ore 12 L’Aperitivo del Pescatore a cura del Flag Gac Savonese con Ittiturismo L’Approdo del Bacicin di Savona

ore 15 Officina dei Sapori – foodlab “Ti racconto un prodotto: i Peperoncini di Vivipiccante e il Comitato per la promozione della Cipolla Belendina”

ore 16 Alla scoperta dei fondali con Sport 7 Diving Club: il mondo della subacquea tra flora e fauna, proiezioni video dimostrative delle attività di immersione nei luoghi più suggestivi del Golfo

ore 17 Cucina di Cambusa: dal mare alla tavola. Show cooking con lo chef Luca Bertora del Ristorante Il Pirata di Laigueglia

ore 18 Piero Dry Gin: indovina l’ingrediente segreto. Cocktail show e degustazione con Pier Giuseppe Donato

Domenica 13 settembre

ore 10 apertura degli spazi espositivi

ore 11 Scuola dell’Acciuga con il maestro Michele Senno. Laboratorio pratico di salagione delle acciughe: ogni allievo potrà portare a casa il proprio vasetto di acciughe sotto sale (max 6 partecipanti)

ore 12 L’Aperitivo del Pescatore a cura del Flag Gac “Il Mare delle Alpi” con Patrizia Sacchetti dell’Ittiturismo Motobarca Patrizia, Sanremo

ore 15 Azzurro e non solo…il tricolore delle risorse alieutiche del Mar Ligure con Luca Lanteri, Fulvio Garibaldi e Mario Petrillo del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – Università di Genova

ore 16 Pesto che passione! – Laboratorio di pesto al mortaio e degustazione con Roberto Panizza, ideatore del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio con la partecipazione di Nino Martini e il suo Aglio di Vessalico

ore 17 Cucina di Cambusa: dal mare alla tavola. Show cooking con lo chef Diego Pani del ristorante Marco Polo di Ventimiglia

ore 18 Officina dei Sapori – foodlab “Homebrewing: la Birra Artigianale di Luigino Berra” – Birrificio 44