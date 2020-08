Andora, il tenore Enrico Iviglia presenta il libro “Ad alta voce”

Andora. Nell’ambito della rassegna letteraria “L’autore racconta”, organizzata dall’associazione Poornima con il patrocinio del Comune, presso la Libreria Squilibri, in via Aurelia 190, il tenore Enrico Iviglia presenta il suo libro “Ad alta voce – Storia di un ragazzo diventato tenore”, in cui il giovane cantante lirico astigiano racconta i suoi primi quarant’anni.

Non un’autocelebrazione ma un messaggio per i tanti giovani che oggi ambiscono ad una carriera artistica e non sanno da che parte incominciare. Ricordi d’infanzia, aneddoti teatrali, successi e insuccessi: un diario di esperienze, avventure, viaggi per raccontare il percorso fatto finora nei teatri di tutto il mondo, interpretando con la sua voce i principali ruoli di opere liriche.

Dalle prime esperienze in coro al debutto al Teatro alla Scala, dal bullismo degli anni ’80 alle difficoltà per mantenere un livello professionale sempre alto e costante, passando per tutti gli incontri interessanti e arricchenti con persone di diverse culture ed etnie.