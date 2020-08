Andora, i detective veri e letterari si incontrano al Festival AG Noir

Ogni estate Andora è la patria del noir: qui i detective nati dalla fantasia degli scrittori si incontrano con gli investigatori che ogni giorno indagano sui casi di cronaca. È la formula consolidata e di successo del Festival letterario AG NOIR, rassegna promossa dal Comune e dagli Assessorati a Turismo, Cultura e Associazioni con la direzione artistica di CEContemporary, la cui sesta edizione è in programma dal 6 all’8 agosto nell’Anfiteatro dei Giardini di Palazzo Tagliaferro.

Il tema è l’errore giudiziario. La manifestazione, con un cartellone di incontri ridotto a causa dell’emergenza Covid-19, propone autori noir e personaggi del mondo dell’investigazione reale. Molti saranno gli autori, i criminologi e i giornalisti che si alterneranno sul palco, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire nuove proposte letterarie e approfondire alcune delle vicende giudiziarie che hanno segnato nel profondo l’opinione pubblica di questi anni, come i casi di Marco Vannini ed Enzo Tortora, quest’ultimo a 37 anni dall’arresto, una storia divenuta il simbolo degli errori giudiziari in Italia.

Al debutto il 6 agosto si parlerà del caso dell’omicidio di Marco Vannini. Sul palco Luciano Garofano, già comandante dei RIS Carabinieri di Parma, Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Quarto Grado” su Rete 4, e in collegamento i genitori del giovane ucciso. Una pagina di cronaca e investigazione analizzata secondo i canoni dell’investigazione moderna per fare chiarezza su una vicenda i cui contorni sono per alcuni non chiari. Per l’angolo letterario, ci saranno Stefano Bicocchi, in arte Vito, attore comico che rivelerà al pubblico il suo lato oscuro e noir.

La serata del 7 agosto il festival dedicherà una serata al suo padrino, lo scrittore Andrea G. Pinketts: è prevista la proiezione in anteprima del book trailer della riedizione del romanzo Lazzaro “Vieni fuori” di Andrea G. Pinketts. Ci sarà un videomessaggio della mamma dello scrittore padrino del festival, ideato dal sindaco Mauro Demichelis.

Nel corso della serata lo scrittore Maurizio Pupi Bracali presenterà il suo nuovo giallo “I morti non hanno freddo”, in cui compare fra i protagonisti anche Pinketts. Sarà presente in videocollegamento anche Cecilia Scerbanenco, fondatrice e responsabile degli Archivi Scerbanenco e figlia di Giorgio Scerbanenco, altro apprezzato scrittore fra gli appassionati di noir, del quale si parlerà nel corso della serata, dove saranno proclamati anche i vincitori del Premio Letterario AG Noir. Fra gli autori presenti Gianni Biondillo, narratore saggista e scrittore, e Alessia Tripaldi, sociologa e nuova promessa della Rizzoli Edizioni.

Il concorso letterario anche quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 67 racconti, nonostante i tempi molto stretti di partecipazione dovuti all’emergenza epidemiologica. Presiede la giuria la scrittrice Cecilia Scerbanenco: i dieci racconti vincitori saranno pubblicati in una collana che sarà presentata durante il festival e nei principali festival letterari italiani.

L’8 agosto sarà trattato il caso Tortora: ospiti Francesca Scopelliti, giornalista e compagna di Enzo Tortora, Valentino Maimone, fondatore dell’archivio Errorigiudiziari.com, e Raffaele Della Valle, avvocato penalista che difese Enzo Tortora a fianco del professore Alberto Dall’Ora.

Fra le novità di quest’anno il progetto di street art realizzato site specific e dal titolo “Urban in Noir”: un intervento artistico al centro storico curato anche da Christian Gangitano, specializzato in street art e arte neo pop, per la rigenerazione urbana. Il festival vedrà anche la partecipazione di Roberto Centazzo, ispettore capo in congedo della Polizia e autore di romanzi, e Carmelo Pecora, ex ispettore della scientifica che indagò anche sul caso della Uno Bianca. Ancora, ogni sera proiezioni di cortometraggi e documentari selezionati da Davide Pulici, fondatore della rivista Nocturno; in programma anche il cortometraggio diretto da Federico Zampaglione dei Tiromancino.

“Il Festival A G Noir non poteva mancare nell’estate di Andora, in cui abbiamo voluto riproporre tutte le nostre manifestazioni, seppur in forma ridotta – spiega Maria Teresa Nasi, assessora comunale alla Cultura, che con la vicesindaca Patrizia Lanfredi ha curato l’organizzazione di questa edizione – Proporremo al pubblico alcuni libri che potranno accompagnare le loro vacanze, ma anche momenti di riflessione di importanti casi di cronaca analizzati insieme a professionisti dell’investigazione”.

“Ringraziamo gli autori che hanno accettato il nostro invito a presentare ad Andora i loro libri, malgrado il breve preavviso legato all’emergenza Covid-19 – conclude – L’ingresso è libero ma con i posti contingentati: per coinvolgere il pubblico che da sempre segue con interesse il festival realizzeremo delle piccole dirette sui social media”.

Soddisfazione per il calendario organizzato, malgrado i tempi strettissimi, è espressa anche da Christine Enrile, che ha curato la direzione artistica del festival: “Posso affermare con piacere che oggi il Festival AG Noir è un punto di riferimento a livello nazionale per gli appassionati del genere e può contare molti amici nel mondo della letteratura e dell’investigazione che sempre con piacere vengono ad Andora per discutere con noi del noir quotidiano e non solo, contribuendo ad aumentare la grande famiglia del festival”.