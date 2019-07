“Andora Canta” – Il karaoke al contrario con Gianni Rossi

“Andora Canta” è lo spettacolo musicale con Gianni Rossi che va in scena il 16 luglio alle ore 21:30 in via Roma.

“È il primo karaoke italiano al contrario in cui tutto il pubblico canta le più belle e travolgenti canzoni italiane grazie ad un enorme schermo allestito sul palco, che trasmette le parole delle canzoni”, spiega lo showman che il pubblico ha imparato a conoscere anche sulla passerella del Festival di Sanremo, dove accoglie i cantati della kermesse musicale.

Oltre a cantare ci sarà parecchio da ballare: tutta la città e i suoi turisti sono invitati per una serata decisamente estrosa da vivere insieme!