ANANDA MIDA featuring CONNY OCHS live al Beer room!

Un altro evento targato Beer Room e Vincebus Eruptum! A dieci anni dal concerto degli OJM, che diede nuova linfa a Vincebus Eruptum, parte della storica band heavy psych torna su un palco ligure! La band veneta ha aperto il concerto di Savona dei Colour Haze lo scorso anno ma ora la formazione classica è affiancata dal fantastico singer e musicista Conny Ochs, che ricalcherà di nuovo il palco del Beer Room dopo un anno!

Dopo il tour europeo che nel 2018 li ha visti calcare i più importanti palchi in Germania gli Ananda Mida sono partiti per il tour italiano di presentazione del nuovo album “Catodnathiuds”, prodotto in collaborazione tra Go Down Records e Vincebus Eruptum.

Una serata all’insegna del rock psichedelico!