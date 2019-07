“An irish fiddle from Dublin” con Ciara Nì Bhriain & Friends

Con il concerto “An irish fiddle from Dublin” prende avvio la rassegna “Suoni, arte e racconti… Musica nelle chiese della Val Bormida 2019”, un insieme di spettacoli inseriti nella manifestazione “Musica nei Castelli di Liguria”, che si prefigge l’intento di far conoscere pievi, chiese e santuari di questa antica valle dell’entroterra savonese, unendo l’arte architettonica all’ascolto di musiche e racconti di storie che spaziano dalla tradizione ligure e appenninica ad antiche musiche irlandesi e scozzesi, a racconti musicali spagnoli e sudamericani.

Nell’antico borgo di Bardineto, sito su di un altopiano boschivo e abitato già dal Paleolitico, si trova la Chiesa San Nicolò, meraviglioso esempio di arte romanica che in origine probabilmente era strutturata su tre piccole navate con absidi semicircolari e altrettante aperture a tutto sesto sulla facciata. Dello stesso periodo è probabilmente riferibile anche il pavimento in mattoni. Risalgono sicuramente all’epoca tardomedievale (secolo XV) gli interventi di riduzione della chiesa ad un’unica navata con l’ampliamento dello spazio interno, il rifacimento dell’abside centrale a forma quadrata e l’isolamento dell’unica abside di destra ancora rimasta.

I magnifici affreschi, sempre di origine tardo medioevale (autore ignoto) raffigurano sull’arco trionfale la scena dell’Annunciazione e un altro ciclo ritraente san Giorgio, il drago e una principessa. Nel catino dell’abside è raffigurato il Cristo Pantocratore tra angeli e ancora san Nicolò e i santi Bernardo, Giovanni Battista, Lorenzo e Benedetto. Le raffigurazione dei dodici apostoli sono presenti nelle pareti laterali.

Ciara Nì Bhriain è una delle più importanti violiniste d’Irlanda. Ha vinto importanti competition dedicate alla musica irlandese, come E.S.B. Feis Ceol Dublin e lo Sligo Feis Ceoil. Di grandissimo prestigio sono le vittorie a Senior All-Ireland 2012 per la viola e il titolo Under 18 All-Ireland Fiddle nel 2013, conseguite nel massimo concorso mondiale dedicato alla musica tradizionale irlandese. Nel 2011 è stata membro della National Youth Orchestra of Ireland sotto la direzione di Gearóid Grant. Ha numerose incisioni all’attivo e svariate registrazioni per diverse radio nazionali. Di recente ha lavorato con Judith Sherman, produttore vincitore del Grammy Award, con il quale ha registrato le parti della viola per l’opera di Dave Flynn “Stories from the Old World”.