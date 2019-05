“amoresettanta” – Commedia in due atti al Teatro Gassman

Tommaso, un anziano attore rimasto vedovo prematuramente, è in convalescenza e ha bisogno di essere assistito. Le figlie Simona e Michela decidono di assumere una badante che lo assista. Luigia, una stravagante vicina del piano di sopra, se ne occuperebbe ben volentieri con lo scopo di accasarsi. Le figlie però si accordano con Teresa, una coetanea di Tommaso, che ha passato la vita a fare opere di assistenza in giro per il mondo.

Le giornate di Tommaso trascorrono tra una visita di Giobatta, portinaio poeta, sua moglie Lisetta e le visite di Wanda, un’attrice che ha lavorato in passato con Tommaso. Le figlie intanto devono affrontare un problema e Tommaso…