Amore e tradizione con la Notte Romantica e “Azzurro in mare, in tavola, in piazza”

Una settimana all’insegna dell’amore e della tradizione con la Notte Romantica e “Azzurro in mare, in tavola, in piazza” è quella che si prospetta a Laigueglia. L’invito è già per sabato 22 giugno presso i ristoranti del borgo storico, nell’ambito dell’iniziativa organizzata a livello nazionale dall’Associazione dei Borghi Più Belli d’Italia, di cui anche Laigueglia fa parte.

I ristoranti aderenti proporranno il menù romantico e un dolce “Pensiero d’Amore”, ovvero un dolce ispirato ad una ricetta dello chef stellato di Follina Donato Episcopo. Per chi apprezza i momenti romantici l’invito è poi a partecipare alle 23 al lancio dei palloncini biodegradabili dal molo, ascoltando le magiche note di un violinista, dove sarà possibile scattare una foto davanti ad un grande cuore in ferro battuto artisticamente abbellito con i palloncini.

In calendario dal 24 giugno anche la “Muscolata sul molo” dalle ore 20:30 e il tradizionale “Falò di San Giovanni” sulla spiaggia adiacente al molo dalle ore 22. A seguire il 29 giugno anche la “Pesciolata notturna” al termine della Messa celebrata alle 21 sul molo in onore dei santi Pietro e Paolo, protettori dei pescatori. Per l’occasione la Pro Loco cucinerà i muscoli e il pesce azzurro in piazza Bastione presso lo stand gastronomico, che si potranno degustare sul molo, con intrattenimento musicale dal vivo. Per tutta la settimana di “Azzurro” i ristoranti aderenti proporranno menù tipici a base di pesce.