“Amleto… questo è il problema” – Spettacolo itinerante e partecipato

Martedì 23 luglio alle ore 21 Casa Museo Jorn presenta lo spettacolo teatrale “Amleto… questo è il problema” di Andrea Begnini e Alessandro Bergallo, una versione itinerante, divertente e partecipata dal pubblico del celebre capolavoro shakespeariano, frutto della coproduzione tra Incadenza e Teatro Bloser di Genova, della direzione di Edoardo Navone e delle performance di Alessandro Barbini, Mariella Speranza e Alessandro Bergallo.

Se pensate di assistere ad una versione ordinaria di una delle opere più conosciute del tragediografo William Shakespeare vi sbagliate: assistere a questo spettacolo significa entrare completamente all’interno della tragedia e decretare il seguito dell’opera in maniera divertente, coinvolgente e assolutamente originale.

Amleto e l’inseparabile teschio Yorick sono una coppia artistica immortale che, come tutte le coppie di fatto, vive di amorevoli battibecchi quotidiani. Nel tentativo di spezzare l’inesorabile destino che li lega da sempre e per sempre, per la prima volta metteranno in scena una rappresentazione del tutto nuova: sarà il pubblico a recitare i momenti più drammatici del capolavoro shakespeariano sotto la divertente conduzione e regia dello stesso Amleto.

Lo spettacolo sarà un vero e proprio evento di condivisione in cui il pubblico parteciperà alla rappresentazione del tragico misfatto che ha turbato la mente di Amleto, di fronte alla madre e allo zio, ritenuti responsabili della morte del padre. Yorick, l’alter ego di Amleto, seminerà quel dubbio esistenziale che oggi prende il nome di “dubbio amletico”. Uno spettacolo divertente, coinvolgente e divulgativo per tutti.

La partecipazione è soggetta a prenotazione via e-mail fino ad esaurimento posti ed avrà un costo di 15 € che comprende la visione dello spettacolo e la consumazione di uno speciale aperitivo realizzato dalla trattoria moderna Sale Fino di Albissola Marina.