“Allestire il presepe” – Mostra alla Fornace Alba Docilia

“Allestire il presepe” è la mostra di Natale alla Fornace Alba Docilia di Albissola Marina da venerdì 7 dicembre a domenica 13 gennaio che propone presepi ambientati in vari contesti, dal paesaggio ligure ad antichi borghi ricostruiti. L’ha realizzata Luciana Scarone ed è un omaggio a Ermanno Cavalli, che ha avuto più ruoli nella promozione del presepe ligure.

Natale è tempo di presepi e per la Fornace Alba Docilia, attivissimo centro di cultura nel centro storico di Albissola Marina, una scelta obbligata e come ogni anno fortemente voluta. Nella mostra, con inaugurazione venerdì 7 dicembre alle ore 17, si punta allo stesso tempo sul contenuto e sul contenitore. Se nei vari scenari in cui sono inseriti ci sarà spazio anche per le opere in concorso a Master Ceramist, che si è svolto lo scorso settembre alla Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore, non mancheranno particolari statue alte una trentina di centimetri che con il volto, le mani e piedi in terracotta sono vestite con abiti realizzati in tela di cotone, sulla falsariga delle vesti preziose utilizzate in Liguria nella tradizione presepiale colta prenapoleonica.

Sono opera del savonese Ermanno Cavalli, scomparso nel 2011 a 78 anni dopo una vita di lavoro alla Fornicoke e una passionaccia per il presepe che risale a quando era poco più che un bambino e andava a scuola agli Scolopi. È sua e di Emilio Burri l’idea del Treno Presepe che, negli anni Novanta, è stato per più edizioni, durante le feste natalizie, una grande attrazione itinerante nelle stazioni liguri, piemontesi e lombarde.

Una sua allieva, Luciana Scarone, è la curatrice della mostra. Con lei hanno collaborato la figurinaia Simonetta Mozzone e Andrea Giacchino. Una soluzione originale che l’Associazione La Fornace e la sua associata Macachi Lab propongono quest’anno al pubblico dopo il grande successo ottenuto un anno fa con l’allestimento di un tipico presepe ligure, da parte della stessa Scarone, protagonista anche di una esposizione al Priamar e dell’allestimento di grandi presepi presso il Museo dei Beni culturali del Cappuccini di Genova.

La mostra sarà aperta con i seguenti orari: giovedì 17 – 19; sabato e domenica 10 – 12 e 17 – 19. Possibili aperture extra al venerdì pomeriggio.