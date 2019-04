All’Essaouira Club i DJS From Mars

I dj Max Acqualuce e Luca Ventafunk, artisti torinesi diventati famosi in tutto il mondo, si esibiranno con il nuovo singolo “Gam Gam” all’Essaouira venerdì 19 aprile. La nuova versione dance del canto corale ebreo scritto da Elie Botbol, cantata durante lo Shabbat e dedicato al milione e mezzo di bambini che hanno perso la vita durante la Shoah, è diventata proprio il 6 aprile la più ascoltata al mondo e inserita al primo posto nella prestigiosa classifica americana.

La data italiana sarà proprio in Liguria, all’Essaouira Club di Albenga in una serata che si preannuncia sold out! La serata prodotta da Strobe Srl sarà arricchita dalla presenza, durante la cena che precede lo show, dei due idoli delle giovanissime: gli influencer più seguiti e richiesti d’Italia Yuri & Madda, direttamente da Catania e Firenze. Una data che i giovani imprenditori Paolo Savina e Gianluca Romano consigliano di segnare sul proprio calendario: “Abbiamo voluto, come sempre, fare le cose in grande. Gli investimenti sono rischiosi ma finalizzati a produrre serate dal livello sempre più alto per poter dare al pubblico ospiti di livello nazionale e internazionale”.

Per garantire un miglior servizio verrà messa a disposizione una navetta gratuita da Albenga (piazza del Popolo) e Alassio (stazione ferroviaria) disponibile dalle ore 23, per chi volesse raggiungere il locale in maniera più comoda e sicura.

Ticket in prevendita online 20 € con drink