Alle “Serate d’Autore” Massimo Cotto presenta “Rock Live”

Appuntamento straordinario della rassegna “Serate d’Autore”: martedì 13 agosto alle ore 21:30 nella straordinaria cornice del Giardino di Sala Marexiano (in caso di maltempo nell’attigua sala) Massimo Cotto presenterà il suo ultimo libro “Rock Live – Emozioni, verità e backstage dei più leggendari concerti rock” (Mondadori). Parteciperà all’incontro il critico musicale John Vignola.

Cotto prende come spunto i concerti più belli a cui ha assistito per raccontare tutte quelle volte in cui il rock è rinato sul palco, dando l’impressione di essere immortale. Da Bruce Springsteen agli U2, da Iggy Pop a David Bowie: tutti i concerti in cui il rock ha mostrato la sua verità. “Il palco è la sentenza di Cassazione del rock. L’ultimo grado di giudizio. Inappellabile”.

Massimo Cotto, voce storica di Virgin Radio e giornalista musicale, il palco lo conosce da quarant’anni, perché da quarant’anni segue dal vivo il rock in tutte le sue evoluzioni. “Rock Live” è il racconto di tutte quelle volte in cui la musica è rinata in un concerto e Cotto ne è stato testimone: Bob Marley a San Siro, Roger Waters con il suo muro davanti al Muro di Berlino, Bob Dylan a Bologna davanti a Giovanni Paolo II, Simon & Garfunkel a Central Park, Clash e Sex Pistols in una Londra che brucia, Jeff Buckley nel suo breve volo, i Guns N’ Roses nel loro volo lungo.

E ancora gli AC/DC a Imola, Noa a Gerusalemme, Bon Jovi a Città del Messico, Iggy Pop nella California degli anni Ottanta, Self Aid a Dublino, Bowie e Radiohead al festival di Glastonbury. Racconti in prima persona, in prima fila e dietro le quinte, perché lo spettacolo non è sempre solo sul palco, è anche dietro, in quei camerini dove in pochi hanno accesso. Ma “Rock Live” non è la rendicontazione di concerti memorabili: ogni concerto è il punto di partenza per un viaggio nella memoria, in cui Massimo Cotto fa parlare le rockstar. Anzi: fa parlare il rock.

Aneddoti, storie, fantasmi, ricordi esclusivi, una coinvolgente partitura con una continua altalena di assoli. Alla fine è un viaggio di note, passione e amore, sesso e bellezza, una specie di Grande Romanzo del Rock che non muore perché rinasce ogni volta che un chitarrista attacca il suo jack a un amplificatore.

Massimo Cotto, nato ad Asti sotto il segno zodiacale e calcistico del Toro, è dj radiofonico (ogni mattina conduce “Rock an Talk” su Virgin Radio), autore televisivo e teatrale, giornalista professionista (ha diretto Rockstar e scritto per le più prestigiose riviste italiane e internazionali, tra cui Billboard), scrittore (ha al suo attivo oltre 60 libri), direttore artistico di numerosi festival e rassegne, presentatore e “narrattore” (porta in scena spettacoli dove racconta la parabola del rock e della grande musica attraverso aneddoti e storie). Ha ottenuto molti riconoscimenti, tra cui il Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Con Mondadori ha pubblicato Perfetto difettoso (con Piero Pelù), Bla, bla, bla… (con Patty Pravo) e Fammi una domanda di riserva.