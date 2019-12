“Alle porte del 2020” – Intrattenimento per grandi e piccini a Celle Ligure

Martedì 31 dicembre Celle Ligure offre un pomeriggio di intrattenimento per grandi e piccini in attesa del nuovo anno. Dalle ore 15:30 le truccatrici professioniste Marzia Pistacchio, Antonella Tagliani e Nadia Tissone saranno impegnate nel dietro le quinte dello spettacolo “Le porte nel Mondo”, in scena nel borgo della città con i suoi attori in postazioni “originali”.

Sempre alle 15:30 il Coro Clara Voce, diretto da Valentina Caprioli, allieterà il pubblico con canzoni a tema all’interno della Sala Consiliare. A seguire andrà in scena lo spettacolo teatrale itinerante nei punti più caratteristici del centro storico, per terminare con un gran finale in piazza Arecco.

Adiacente alla piazza gli ospiti troveranno allestito un punto selfie “Celle for you”, in cui tutti saranno invitati a scattare le loro foto, condividerle sui profili con l’hashtag #celleforyou e creare un album di fine anno.

Il pomeriggio volgerà al termine con l’arrivo delle proposte di aperitivi, apericene, buffet e i grandi cenoni della Notte di San Silvestro, offerte dagli innumerevoli e caratteristici locali, che vi attendono per iniziare al meglio il nuovo anno.

“Sarà un’occasione per trascorrere insieme agli ospiti, ai turisti e ai cellesi l’ultimo giorno dell’anno – sottolinea Laura Chiara, titolare dell’agenzia Indaco di Savona – Abbiamo allestito il centro storico con scenografie che accompagneranno il percorso dello spettacolo teatrale e permetteranno di scoprire angoli a volte sconosciuti ma veramente molto suggestivi di Celle Ligure. Siamo felici di organizzare questo evento in un borgo così caratteristico e ricco di bellissime attività commerciali che ci hanno già dimostrato un’ottima accoglienza”.