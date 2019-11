Alle Officine Solimano si “mangia” la “Zuppa di pietra” con il Teatro a Canone

Domenica 12 gennaio alle ore 16:30 alle Officine Solimano a Savona il Teatro a Canone va in scena con “Zuppa di pietra”, con Anna Fantozzi ed Elisa Occhini/Cinzia Laganà. Regia e drammaturgia di Anna Fantozzi e Elisa Occhini. Costruzione pupazzi e scenografia di Anna Fantozzi e Adrian Bruma. Consulenza musicale di Alessandro Sola.

“Zuppa di pietra” prende spunto dalla fiaba popolare, conosciuta in diverse culture, la fiaba è ormai molto nota, soprattutto dopo la versione di Anais Vaugelade per Babalibri. In una notte di inverno un lupo bussa alla porta di una gallina e le chiede di farlo entrare per scaldarsi al caminetto e preparare la sua zuppa di sasso; la gallina è spaventata ma allo stesso tempo è curiosa e decide di farlo entrare. Il lupo le dice che la zuppa di sasso si prepara mettendo un grande sasso a bollire.

Il nostro lavoro prende spunto da questa fiaba, ma la arricchisce in maniera del tutto personale. Gli ingredienti che gli animali offrono per la buona riuscita della zuppa, non sono semplici ortaggi, ma storie. Una raccolta di favole intercalate, inserite una nell’altra, che si ispira alla celebre raccolta di apologhi di origine indiana “Kalilah e Dimna”. In attesa che la zuppa sia cotta, il lupo e la gallina si raccontano fiabe delle proprie tradizioni, mischiando culture e radici.

Il lupo mette il sasso, porta con sé il peso di qualcosa che viene da lontano, di cui vuole forse sbarazzarsi, che fa paura, che non si riesce a pronunciare. La gallina ci mette le radici: rape, patate, carote, zenzero…. E mescolando gli ingredienti, scavalcando la paura del diverso, condividono esperienze, racconti e culture, la zuppa è pronta: il pregiudizio è superato, il sasso è tolto e forse non tornerà più.

Biglietto: € 5 i bambini, € 8 gli adulti (€ 6 adulti tesserati ARCI)