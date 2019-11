“Alle cinque da me” – Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero tornano al “Chebello”

Lunedì 18 novembre alle ore 21 il Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte apre la sua nuova stagione allestita dalla Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico con il gradito ritorno di Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, che tre anni fa ottennero un clamoroso successo con “L’inquilina del piano di sopra” di Pierre Chesnot.

Lo spettacolo proposto quest’anno è “Alle cinque da me”, una commedia esilarante dello stesso Chesnot che racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo e una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Gaia De Laurentiis interpreta cinque donne che corteggiano un uomo, Ugo Dighero dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna.

Come spesso capita nella vita la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso ad ostacoli che porterà i due protagonisti a cimentarsi con grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando ognuno le proprie straordinarie capacità attoriali.

“Alle cinque da me”, che ha debuttato al 52esimo Festival Teatrale di Borgio Verezzi, è una macchina del divertimento che conquista il pubblico e ha un finale a sorpresa inaspettato. La scenografia di Matteo Soltanto, una sorta di installazione, restituisce i colori e i sapori degli ambienti in cui si muovono i personaggi mentre le originali e accattivanti musiche della Banda Osiris sono la vivace colonna sonora delle loro vite.

Mentre la campagna abbonamenti ha già ottenuto un grande risultato con circa 270 tessere staccate presso il botteghino del teatro, in piazza della Vittoria 29, sono in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone. Inoltre è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti. Aperture: martedì 12, giovedì 14, sabato 16 ore 10 – 12; mercoledì 13, venerdì 15 e lunedì 18 ore 16:30 – 18:30. L’ingresso del primo spettacolo è di € 20 intero, € 15 per i giovani fino a 20 anni.