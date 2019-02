All’Accademia Bormioli di Cairo si parlerà del Sistema Solare

Sabato 16 febbraio alle 17,30 all’Accademia Bormioli (via Buffa, 15 a Cairo Montenotte) il savonese Riccardo Rosa illustrerà “Il sistema solare”.

Noto per la sua preparazione in tema di storia napoleonica, Riccardo Rosa è già intervenuto più volte in Val Bormida per conferenze e come accompagnatore durante visite ai luoghi delle battaglie valbormidesi. Ed è stato apprezzato per la sua passione e competenza.

Riccardo Rosa è noto anche per i suoi interessi di astrofilo: è già intervenuto all’Accademia per parlare delle stelle, cosa che ha fatto coinvolgendo l’uditorio con la spiegazione e le immagini mostrate.

Così gli è stato rinnovato l’invito e sabato prossimo sarà di nuovo in via Buffa a spiegare i segreti del nostro sistema solare, sempre avvalendosi della proiezione di immagini.