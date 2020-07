Alla scoperta della vita sott’acqua con il CEA Riviera del Beigua

Dal 21 luglio prende avvio la nuova rassegna di appuntamenti estivi gratuiti, a numero chiuso e prenotazione obbligatoria, dedicati alla scoperta della vita sott’acqua in compagnia del CEA Riviera del Beigua e realizzati in sinergia con gli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina.

Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei nostri fondali due esperti in biologia marina accompagneranno i visitatori in piccoli gruppi in un’osservazione guidata delle specie che popolano i primi tratti del fondale, particolarmente integro e ricco dal punto di vista naturalistico.

Gli appuntamenti si snoderanno tra luglio e agosto a partire dalle ore 10:

martedì 21 luglio Albissola Marina (ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M);

martedì 28 luglio Albissola Marina (ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M);

giovedì 30 luglio Albisola Superiore (ritrovo: spiaggia libera Capo Torre);

martedì 4 agosto Albissola Marina (ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M);

giovedì 6 agosto Albisola Superiore (ritrovo: spiaggia libera Capo Torre);

martedì 18 agosto Albissola Marina (ritrovo: spiaggia libera della Margonara, a fianco alla sede A.N.A.M).

Le attività sono a numero chiuso, gratuite per adulti e bambini dagli 8 anni in sù e con prenotazione obbligatoria. Lo snorkeling si effettua nuotando in superficie e mantenendosi vicino alla riva e non si effettuano apnee né immersioni. A causa dell’emergenza sanitaria per partecipare alle uscite è necessario essere muniti di propria maschera e boccaglio e saper nuotare bene, oltre ad avere buona confidenza con l’uso dell’attrezzatura da snorkeling.

I minori devono essere accompagnati da un genitore. È necessario il rispetto delle norme antiCovid. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di propria mascherina e penna. In caso di condizioni meteo marine avverse le uscite possono essere rimandate.