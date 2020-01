“Alla scoperta del Finalese” – Visite guidate alla Caverna delle Arene Candide

Proseguono le iniziative promosse dal Museo Archeologico del Finale per scoprire importanti siti culturali e paesaggistici del territorio attraverso l’accompagnamento di esperti archeologi e guide ambientali.

Sabato 18 gennaio alle ore 11 e a mezzogiorno si terrà la visita guidata alla Caverna delle Arene Candide, “archivio” della Preistoria europea, sito archeologico di riferimento per la Preistoria del Mediterraneo occidentale. Un percorso che permette di effettuare un viaggio indietro nel tempo da oggi a circa 30mila anni fa svela le avvincenti ricerche condotte in oltre 150 anni all’interno della grotta.

L’interesse suscitato da questo sito deriva dal fatto che al suo interno si conserva una sequenza praticamente ininterrotta di sedimenti che contengono imponenti tracce della frequentazione umana tra il Paleolitico superiore e l’età bizantina.

Prenotazione telefonica obbligatoria dal martedì alla domenica in orario 9 – 12 e 14:30 – 17. L’accesso è consentito a 30 persone al massimo per ogni turno. In caso di pioggia le visite sono sospese. Biglietto: intero 10 € a persona, ridotto 5 € a persona per bambini sotto i 10 anni, over 65, soci IISL, ICOM e Touring Club Italiano, studenti universitari muniti di tessera di riconoscimento.

I visitatori del Museo Archeologico del Finale muniti di regolare biglietto a tariffa intera usufruiranno di tariffa ridotta (5 €) presso la Caverna. Viceversa i visitatori della Caverna muniti di biglietto a tariffa intera potranno visitare a tariffa ridotta (3 €) il Museo Archeologico del Finale.